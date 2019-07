Questa sera Gabry Ponte a Varallo e George Benson ad Arona

Questa sera Gabry Ponte a Varallo Sesia darà il via all’Alpàa mentre George Benson sarà in Punta Vevera ad Arona.

Gabry Ponte all’Alpàa

I successi di Gabry Ponte domani aprono questa sera la nuova edizione dell’Alpàa 2019. A partire dalle 22.30 piazza Vittorio è pronta a ballare con la musica del grande dj e produttore musicale di fama internazionale, in passato elemento della band Eiffel 65 con cui ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo. Piazza Vittorio si trasformerà dunque in una discoteca sotto le stelle, giochi di luci di diversi colori ed altri effetti caratterizzeranno la serata. E dalla consolle non mancheranno brani tratti dal nuovo singolo di Gabry Ponte, “Il Calabrone feat. Edoardo Bennato e Thomas”, uscito da poche settimane. Ma saranno proposti anche i grandi classici.

George Benson

Nell’ambito, invece, dell’Arona Music Festival, questa sera, 12 Luglio 2019, per la seconda edizione di Arona Music Festival, Zenart presenta un’icona mondiale della storia della musica: George Benson, fra i più raffinati ed eleganti chitarristi della scena internazionale, dotato di uno straordinario talento vocale, LIVE sulle rive del lago Maggiore con la sua “mitica” chitarra Ibanez.

Domani sarà la volta di Renzo Arbore e domenica di Edoardo Bennato. Tutti i concerti avranno inizio alle 21.30