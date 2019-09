Qual è l’automobile più venduta in Piemonte? Ecco la risposta

Qual è l’automobile più venduta in Piemonte? Il mercato dell’auto, nonostante sia in lieve calo, continua a registrare grandi numeri.

L’auto più venduta in Piemonte

L’automobile rimane il principale mezzo di trasporto degli italiani. Il mercato dell’auto, nonostante sia in lieve calo, continua a registrare grandi numeri: sono oltre 2 milioni i passaggi di proprietà per quanto riguarda il settore dell’usato, che si uniscono a oltre un milione di immatricolazioni sul nuovo. Quasi il 30% di questi dati si registrano nelle regioni del nord ovest.

Andiamo a scoprire la classifica delle vetture più vendute online in Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

La classifica delle vetture più vendute online nel nostro Paese, secondo il portale brumbrum.it, parla chiaro e Fiat Panda, nonostante i 40 anni di vita, continua a essere la macchina più acquistata. Nel nord ovest però la famosissima utilitaria è incalzata da Fiat 500,

Al nord ovest il diesel continua il suo grande calo, mal supportato dalle autorità locali. In Lombardia e in Piemonte il benzina sale a quota 30% delle vendite, in Liguria addirittura al 39% del mercato. Il gasolio comunque tiene il 50% delle vendite ovunque, con i risultati migliori in Piemonte e Valle d’Aosta. Tasto dolente l’ibrido: nonostante per tutti sia il futuro, i dati di vendita non lo premiano.