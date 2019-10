Previsioni meteo, cambia tutto: in arrivo piogge, temporali e freddo

Perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali localmente di forte intensità da Nord a Sud tra mercoledì e giovedì, con temperature giù anche di oltre 6-8°C e venti forti.

Previsioni meteo

“La stabilità atmosferica e il caldo anomalo di questi giorni hanno le ore contate: è infatti in arrivo una perturbazione atlantica che attraverserà l’Italia da Nord a Sud tra mercoledì e giovedì” – a confermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “primi segnali di cambiamento già martedì con un progressivo aumento della nuvolosità al Nord e sulle regioni tirreniche. In nottata piogge e rovesci in arrivo su Alpi, Prealpi, Friuli Venezia Giulia, Piemonte orientale, Lombardia e Liguria, anche a sfondo temporalesco su quest’ultima regione”.

Stop al caldo anomalo

“Il tutto sarà accompagnato da un calo delle temperature che porrà fine al caldo anomalo di questi giorni su diverse aree d’Italia. Le temperature notturne potranno così scendere anche sotto i 10-12°C”.