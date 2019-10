“Prendi un libro, lascia un libro”: l’iniziativa ad Arona

“Prendi un libro, lascia un libro”: é l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del comune di Arona che ha come scopo la promozione della lettura e lo scambio di libri, attraverso il posizionamento di casette dedicate in diverse parti della città.

L’Assessore alla Cultura Chiara Autunno

“Le casette, realizzate in plastica riciclata, sono state collocate in corso Europa, dove l’atmosfera rilassante favorisce la voglia di immergersi nella buona lettura e nei parco giochi del lungolago, Mercurago, Dagnente e Montrigiasco al fine di integrare il momento ludico con la piacevolezza di un libro che può così diventare fonte di stimolo per i più piccoli.

L’iniziativa è nata dal confronto con alcune mamme che hanno espresso il desiderio di facilitare l’avvicinamento alla lettura per i propri bambini, fondamentale per strutturare il pensiero e arricchire il linguaggio”.