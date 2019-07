Popillia Japonica: è invasione. Si può combatterla?

Popillia Japonica: è invasione. Dopo le cimici è questo l’insetto che ci sta facendo impazzire. I rimedi però scarseggiano.

Popillia Japonica

Piante, fiori, frutti. Ma anche tantissimi esemplari sulle rive del lago. La popillia Japonica ci ha invasi.

Ma come mai ci sono così tanti esemplari? Semplice, perché questo particolare tipo di insetto non ha un predatore naturale.

Il coleottero giapponese (Popillia japonica Newman, 1841) è un coleottero appartenente alla famiglia degli Scarabeidi, originario del Giappone. Si tratta di una specie che infesta e distrugge tappeti erbosi, piante selvatiche, da frutto e ornamentali e la cui diffusione si sta ampliando.

I rimedi messi in atto

In tutto il novarese sono state posizionate 600 trappole a cattura di massa degli adulti che vengono svuotate periodicamente, 400 trappole per la disseminazione di un fungo entomopatogeno che causa la morte dell’insetto e 1500 trappole a rete insetticida per l’abbattimento diretto degli adulti, che possono ucciderne fino a 26.000 al giorno ciascuna.

Pare però che tutto ciò non sia stato sufficiente. Gli insettidici, lo ricordiamo, non sono efficaci dunque è necessario eliminare manualmente gli esemplari qualora si presentassero nei nostri giardini.