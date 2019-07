Polfer Piemonte: 32 arresti in sei mesi. Incrementata notevolmente l’attività di controllo rispetto al 2018.

Si è notevolmente rafforzata l’attività della Polfer del Compartimento Piemonte – Valle d’Aosta. Nei primi sei mesi di quest’anno, infatti sono state identificate ben 10.000 persone in più rispetto allo stesso periodo del 2018. In aumento del 25% gli arresti, 32 persone in tutto, fra cui due minori. Ma sono calati sensibilmente i delitti denunciati ai posti Polfer.

L’impegno proseguirà in estate con i servizi a bordo treno e nelle stazioni, potenziati al massimo anche con personale tratto dagli uffici, nei giorni e quadranti sensibili, sia con pattuglie in uniforme che con operatori in abiti civili per i servizi antiborseggio, sotto il vigile coordinamento della Sala Operativa Compartimentale.

I numeri dell’attività