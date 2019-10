Petrolio nel novarese, capitolo chiuso: Shell si ritira. La multinazionale ha annunciato di voler rinunciare ai sondaggi in 78 centri a cavallo tra le province di Vercelli, Novara e Varese.

La Shell rinuncia al progetto denominato “Cascina Alberto”, finalizzato a sondare il terreno per eventuali piani di estrazione petrolifera in una vasta area che tocca ben 78 comuni a cavallo tra le province di Vercelli, Novara e Varese. Sembrerebbe lo stop definitivo a ogni ipotesi di trivellazione in zona, dopo che Eni ha fatto dietrofront al progetto “Carisio”. Ad aprile Shell aveva chiesto un supplemento di istruttoria tecnica dopo che il Ministero dell’ambiente aveva respinto il progetto, ma adesso con questa rinuncia il capitolo petrolio pare chiudersi definitivamente. Si ricorderanno le proteste avanzate anche da molte amministrazioni comunali.

I centri interessati dal progetto

Ecco i 78 comuni che rientravano nel progetto Cascina Alberto: Veruno, Divignano, Taino, Sesto Calende, Roasio, Mornago, Serravalle Sesia, Marano Ticino, Comabbio, Fontaneto d’Agogna, Cureggio, Pogno, Momo, Castelletto sopra Ticino, Fara Novarese, Castelletto Cervo, Orta San Giulio, Lessona, Arona, Invorio, Borgomanero, Ghemme, Prato Sesia, Grignasco, Osmate, Paruzzaro, Mercallo, Valduggia, Cavallirio, Gargallo, Angera, Barengo, Golasecca, Dormelletto, Bellinzago Novarese, Caltignaga, Varallo Pombia, Somma Lombardo, Bogogno, Vaprio d’Agogna, Meina, Cavaglietto, Cressa, Borgo Ticino, Brusnengo, Mezzomerico, Carpignano Sesia, Soriso, Vizzola Ticino, Bolzano Novarese, Gattinara, Lonate Pozzolo, Ghislarengo, Comignago, Sizzano, Ternate, Briga Novarese, Lozzolo, Pombia, Maggiora, Travedona-Monate, Colazza, Rovasenda, Borgosesia, Romagnano Sesia, Gattico, Oleggio, Suno, Ameno, Briona, Gozzano, Agrate Conturbia, Boca, Lenta, Cavaglio d’Agogna, Masserano, Vergiate, Oleggio Castello