Pescatori paruzzaresi inaugurano la nuova ala del Laghetto dal Picchio

Pescatori paruzzaresi scatenatissimi: i volontari hanno inaugurato la nuova ala del Laghetto dal Picchio.

Pescatori paruzzaresi inaugurano un’ala del Laghetto

Amministrazione comunale, volontari e comunità locale al servizio di un luogo che ha un significato speciale per tutti. E’ stata inaugurata nella sera di sabato 13 luglio la nuova ala al laghetto del Picchio della sede dei Pescatori paruzzaresi. L’associazione guidata dal presidente Alberto Salvestrini, ha ricevuto un contributo dal Comune di 24.400 euro e ha costruito a mano un ulteriore porzione dell’area festeggiamenti per ospitare i commensali in modo adeguato e funzionale.

Una cerimonia con tutte le autorità

Alla cerimonia, al taglio del nastro e alla cena successiva erano presenti il sindaco Mauro Julita, il vice Giovanna Bonaiti, il primo cittadino di Oleggio Castello Marco Cairo, il parroco don Marcello Vandoni e rappresentanti di alcune aziende del territorio. L’iniziativa ha infatti raccolto il lavoro, in alcuni casi offerto gratuitamente, di varie aziende.

Una struttura all’avanguardia

“Molti – ha detto il presidente Salvestrini – hanno compreso il valore umano di questo nostro progetto, che da tanti anni accoglie con semplicità e a braccia aperte le persone. Il nuovo spazio misura 14 per 12 metri e dobbiamo ringraziare davvero tutti. Da chi si è occupato della parte burocratica, di progettazione, a chi materialmente stava qui la domenica a costruire. In particolare un grazie va al nostro volontario Giorgio Bagaini, ex operaio comunale, una vera macchina da guerra sul lavoro e sempre pieno di entusiasmo. Prima avevamo un tendone esterno sotto cui collocare tutti gli avventori, adesso c’è questa gradevole struttura, i cui lavori sono iniziati a febbraio. Sia travi che travette sono in legno lamellare di abete. Le colonne sono in mattoncini rossi, che abbiamo sistemato anche sui davanzali delle finestre. L’illuminazione è a led e fuori adesso c’è un parco giochi con giochi che abbiamo recuperato dalla scuola dell’infanzia del paese. In futuro ci piacerebbe allargarci verso il bosco con un’area pic-nic e costituire una nuova associazione per lo svolgimento di varie attività anche per bambini”.