Perturbazione in arrivo. Intanto è acqua alta record a Venezia FOTO

Perturbazione in arrivo. L’aria fredda colpirà diverse regioni, con cali di temperature anche sotto la media, pioggia battente i primi fiocchi di neve.

Meteo: perturbazione in arrivo

Gli esperti Meteo dell’Aeronautica Militare indicano un graduale aumento dell copertura nuvolosa, a partire da domani, giovedì 14 novembre, con precipitazioni intense dal pomeriggio partendo dalla Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria ed in serata anche sul resto dell’Italia. Previsti anche i primi fiocchi di neve, dal tardo pomeriggio, generalmente oltre i 400 metri sulle Alpi Occidentali, oltre i 700-800 metri sulle restanti Alpi. Peggioramento della situazione nella giornata di sabato con intensificazione dei fenomeni al Nord.

Dello stesso parere le previsioni di 3BMeteo che non esclusono anche allerta arancione in Piemonte e Lombardia per la giornata di sabato e domenica rossa per la Lombardia.

A Venezia

Maltempo da soprattutto al nord-ovest dove la città di Venezia ha raggiunto un record, 187 centimetri di acqua.

VIDEO: https://veronasettegiorni.it/attualita/acqua-alta-da-record-a-venezia-1-87cm