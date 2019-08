Perdita d’acqua a Lesa: “Cosa si aspetta a intervenire?”

Perdita d’acqua in via della Parrocchia, all’altezza dell’antica salita verso Villa Alta

I Consiglieri Comunali del gruppo “Aria Nuova” Roberta Del Plato e Mirco Anelli, hanno fatto sapere di aver rivolto un’interpellanza alla Sindaca nella quale rilevano che da mesi in Via della Parrocchia, all’altezza dell’antica salita verso Villa Alta, sul lato posteriore della cosiddetta Villa degli Aranci, è visibile una cospicua perdita d’acqua. Acqua presumibilmente potabile, scrivono i consiglieri, vista l’assenza di sorgenti in quel luogo. La questione, spiegano dal gruppo consiliare, è stata sollevata “su sollecitazione di numerosi cittadini”. I consiglieri poi fanno notare che il Comune finora si è limitato a segnalare la presenza del “ruscello” con un cartello di pericolo senza assumere altri provvedimenti. “In più – aggiungono Del Plato e Anelli – il gestore dell’acquedotto, Acqua VCO, interpellato da vari cittadini avrebbe risposto che si tratta di una perdita su un’area di proprietà privata nei confronti della quale soltanto il Comune ha il potere di agire e intervenire. Per questa ragione i due consiglieri chiedono alla Sindaca: se sia a conoscenza della questione e quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere per risolvere in via definitiva il problema”.