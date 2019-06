Parroco Castelletto dona asta di Sant’Antonio al sindaco

Parroco Castelletto don Fabrizio Corno dona una delle aste della portantina del Santo patrono simbolicamente al sindaco del paese Massimo Stilo.

Parroco Castelletto compie un gesto speciale

Il sindaco Massimo Stilo era l’invitato d’onore della serata organizzata lo scorso 14 giugno dalla parrocchia guidata da don Fabrizio Corno. In occasione delle prime riunioni del Consiglio pastorale è stato quindi invitato il primo cittadino per permettergli di salutare la comunità cristiana in seguito alla sua elezione al municipio dello scorso 26 maggio. Il parroco ha portato in dono al primo cittadino un oggetto decisamente speciale.

In dono un’asta della portantina di Sant’Antonio

Infatti, per l’occasione, il sacerdote ha donato al sindaco una stanga della portantina di Sant’Antonio Abate, patrono di Castelletto. “Il significato di questo gesto – ha spiegato don Corno – era quello di portare il peso della vita, delle gioie e dei dolori, delle delusioni e delle speranze della nostra gente”.

Ora nasce una tradizione

Un gesto simbolico con il quale d’ora in poi nascerà una vera e propria tradizione. Il sindaco ha infatti accettato la proposta di don Fabrizio di portare dal municipio la stanga alla vigilia della festa patronale. Sulla porta della chiesa la stanga sarà unita alla sua “gemella” portata dal parroco. Insieme saranno inserite nella portantina del Santo che sarà quindi portata in processione. “Un segno di condivisione – prosegue il don – nel rispetto dei diversi compiti e ruoli, per il bene di tutta la comunità”.