Pappagallo cenerino in visita a un condominio di Dormelletto

Pappagallo cenerino avvistato in via Cristoforo Colombo. I residenti raccontano di essersi intrattenuti con il simpatico volatile.

Pappagallo cenerino a Dormelletto

Un episodio decisamente curioso quello che si è verificato nel pomeriggio di giovedì 19 settembre a Dormelletto. In un condominio di via Cristoforo Colombo infatti, ha fatto capolino un rarissimo pappagallo cenerino. “Erano le quattro – racconta il dormellettese Vittorio Pelloni – ero sul balcone e ho visto arrivare un uccello strano che si è posato sulla quercia in riva al lago. L’elemento strano era costituito dalla coda rossa. Su internet ho scoperto che l’uccello è originario dell’Africa. Sono sceso in portineria a segnalare ad Aldo, il custode del palazzo, la strana visita”.

Umani e volatile hanno fatto amicizia

“Dopo un quarto d’ora d’immobilità – prosegue nel suo racconto Pelloni – si è alzato in volo ed è entrato nell’androne. Nel frattempo è giunto Riccardo, che ha in casa un’ara, e si è occupato di accudire il volatile. Intanto Aldo ha telefonato al veterinario che ha mandato un’incaricata a prelevare l’uccello assicurando che avrebbe trovato il proprietario consultando il registro, dato che il pappagallo era dotato di un anello con codice”.