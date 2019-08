Panoramica dentaria al presidio di Arona

Dal 2 settembre 2019 presso la Radiologia del Presidio Sanitario Territoriale – Casa della Salute di Arona in via San Carlo, 11 sarà possibile effettuare la panoramica dentaria (ortopantomografia) presentandosi con la prescrizione del Medico Curante o dello Specialista senza necessità di prenotare (ossia in accesso diretto) dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.00 e dalle 12.30 alle 15.15.

La comunicazione arriva dall’Asl No, che con l’occasione ricorda che le prestazioni ortopantomografiche sono erogate nell’ambito del territorio dell’Asl NO presso le seguenti Strutture Sanitarie: