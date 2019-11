Open day dell’Istituto comprensivo del Vergante per l’anno scolastico 2020/2021.

Open day dell’Istituto comprensivo del Vergante

In prossimità dell’apertura delle iscrizioni alla scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2020/2021, l’Istituto comprensivo del Vergante promuove degli incontri di presentazione dell’offerta formativa e della scuola. L’obiettivo è di fornire un quadro esaustivo delle proposte, in tempo utile per compiere l’importante scelta. Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 sarà possibile effettuare on line o alla segreteria dell’I.c. del Vergante, in via Pulazzini 15, ad Invorio, l’iscrizione attraverso l’apposita modulistica. Per informazioni le famiglie potranno consultare il sito internet, o telefonare alla segreteria dell’Istituto 0322/254030, oppure rivolgersi alle scuole secondarie di 1° grado o alle scuole primarie del Vergante.

Inoltre, esiste il canale Youtube dell’Istituto dove è possibile scaricare i video recentemente realizzati nelle scuole. E’ una straordinaria opportunità per scoprire quello che quotidianamente si realizza nelle aule.

Ecco il calendario degli incontri

Gli appuntamenti che si svolgeranno alle scuole secondarie di 1° grado sono:

a Meina, via Minazza 28, telefono 0322/65511, sabato 30 novembre, dalle 10 alle 12, assemblea per tutti i genitori, presentazione della scuola e possibilità di colloquio con studenti e docenti.

ad Invorio, al polo ordinario, scuola primaria e scuola secondaria, giovedì 5 dicembre, in Largo Alpini 8, telefono 0322/255326. Dalle 16.30 alle 18 laboratori aperti di robotica educativa per gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e classi quinte della scuola primaria, (accompagnati dai genitori). Dalle 18 alle 19.30 assemblea genitori dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e classi quinte della scuola primaria;

ad Invorio, al polo “senza zaino” scuola primaria e scuola secondaria, venerdì 6 dicembre, in Largo Alpini 7, telefono 0322/098369. Dalle 18 alle 18.30 ingresso libero, visita e accoglienza, dalle 18.30 alle 19.30 assemblea con i genitori per la presentazione del modello senza zaino, dalle 19.30 alle 21 visita e possibilità di confronto con alunni frequentanti e genitori. Sarà presente un’area rinfresco;

a Lesa, in via alla Stazione 11, telefono 0322/77826, martedì 10 dicembre, dalle 18 alle 19, assemblea con i genitori.