Oleggio Castello questa sera senz’acqua dalle 22 alle 23 per provare a risolvere definitivamente il problema all’acquedotto.

Oleggio Castello

Com’è noto a tutti, ultimamente sono stati registrati problemi all’acquedotto con temporanee, quanto spiacevoli, interruzioni nella fornitura idrica.

“Abbiamo provveduto a segnalare ogni volta l’accaduto ad Acque Novara Vco chiedendo che il problema venisse definitivamente risolto – fanno sapere dal comune – Anche dopo l’episodio di questa mattina abbiamo sollecitato un intervento definitivo.

Acque Novara Vco, che sin dall’inizio si è resa disponibile per cercare di identificare il problema e porre in essere i necessari interventi, questa sera dalla ore 22 alle ore 23, si procederà alla sostituzione di una componente elettronica della stazione di pompaggio individuata come responsabile del malfunzionamento della stessa. Per fare questo sarà interrotta la fornituta in quella fascia oraria. Confidiamo che l’intervento sarà risolutivo”.