Nuovo pediatra a Borgo Ticino: arriva il dottor Rizzo

Nuovo pediatra in arrivo a Borgo Ticino: si insedierà il 4 novembre.

Nuovo pediatra in arrivo

Novità in arrivo a Borgo Ticino. La cittadinanza potrà, tra qualche giorno, conoscere il nuovo pediatra: il dottor Corrado Rizzo. Il medico chirurgo, specialista in pediatria, andrà a sostituire, da lunedì 4 novembre, la dottoressa Simona Sogni. L’ambulatorio pediatrico avrà sede, come sempre, nello studio di via Valle, 4, appunto a Borgo Ticino, e rispetterà i seguenti orari: lunedì dalle 10 alle 12.30, martedì dalle 15.30 alle 19, mercoledì dalle 10 alle 12.30, giovedì dalle 15.30 alle 19 e venerdì dalle 10 alle 12.30.

Un medico con una lunga esperienza

Il dottor Rizzo, dopo 22 anni di esperienza all’Asl di Varese, presterà servizio, in modo definitivo, solo a Borgo Ticino. Il nuovo pediatra riceverà su appuntamento telefonando al numero 3493906629 dalle 8 alle 9.30 dal lunedì al venerdì, fascia oraria da rispettare anche per le consulenze telefoniche. E’ comunque possibile telefonare dopo le 9.30 in caso di effettiva necessità. Si consiglia di ascoltare sempre la segreteria telefonica qualora il telefono sia spento o non raggiungibile.

Come comportarsi in caso di emergenza

Si ricorda che, nei giorni di sabato e festivi, nei prefestivi infrasettimanali, dalle 10 alle 20, e tutti i giorni dalle 20 alle 8, è attivo il servizio di guardia medica di Arona (numero di telefono 0322516307). Nei giorni di sabato (eccetto i festivi) sono attivi i seguenti servizi: punto di assistenza pediatrica territoriale (Papt), dalle 8 alle 12.30 a Borgomanero, nell’area degli ambulatori della pediatria del presidio ospedaliero in viale Zoppis, 10 e il centro di assistenza primaria (Cap), dalle 14 alle 20, ad Arona, ex ospedale, in via San Carlo, 11. Nei giorni infrasettimanali è attivo solo il Cap di Arona, dalle 8 alle 14, e, inoltre, l’ambulatorio di Borgo Ticino, se previsto al mattino, viene effettuato regolarmente, se al pomeriggio, viene soppresso. Gli informatori del farmaco e dei latti verranno ricevuti su appuntamento. L’email del pediatra è corrado.rizzo1@gmail.com.