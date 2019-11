Nuara e Provincia: ecco il “Monopoli” tutto novarese (..e ci siamo anche noi!)

Il gioco da tavolo dedicato alla città e al territorio in arrivo nei negozi: con Nuara e provincia palazzi e risaie si comprano a suon di Gaudenzi!

Nuara e Provincia

Dialetto e cronaca per raccontare la città, giocando su luoghi comuni e stereotipi. Il gioco da tavolo “Nuara e provincia” sarà nei negozi da questo fine settimana. In molti lo hanno già ribattezzato la versione novarese di Monopoli, in realtà, “è un gioco a sé – tiene a precisare l’autore, Roberto Conti – In ‘Nuara’ si possono ritrovare luoghi, modi di dire e personaggi novaresi. L’obiettivo principale del gioco è divertirsi, accumulando più Gaudenzi possibile e sbaragliando gli altri giocatori mandandoli sul lastrico, in questa dinamica di gioco si inseriscono gli usi e costumi novaresi, con una attenzione particolare alla valorizzazione dei modi di dire tradizionali, dei piatti tipici e naturalmente dei luoghi più significativi di ciascun paese”.

Il tabellone (ci siamo anche noi!)

Metà del tabellone è dedicato alle vie di Novara, dal centro alla periferia: su ciascuna casella si possono costruire edifici o monumenti significativi (ad esempio la statua equestre in piazza Martiri o la piramide alla Bicocca); stessa cosa per i paesi della provincia a cui è dedicata l’altra metà del tabellone: a Galliate, ad esempio, si può costruire il ponte di ferro, mentre a Gozzano i ruderi della Bemberg. Nel gioco sono presenti caselle dedicate a tutti paesi più popolosi (Borgomanero, Arona, Trecate, Oleggio, Galliate, Cameri, Castelletto Ticino, Bellinzago, Cerano, Gozzano…) ma anche caselle identificative di un territorio più ampio come le risaie della Bassa, l’alto Vergante e il

Mottarone o le Colline novaresi.

Curiosità: una casellina sul tabellone è dedicata a Novara Oggi, una al Giornale di Arona e un’altra a BorgomaneroWeek!

Ecco le prossime presentazioni del gioco:

SABATO 9 NOVEMBRE – VIGEVANO – INTERNATIONAL GAMES DAY – ORE 14

DOMENICA 24 NOVEMBRE – NOVARA – BIG LEBOWSKY CULTURE CLUB – ORE 17

(TORNEO)

SABATO 30 NOVEMBRE – TRECATE – BED&GREEN – ORE 10