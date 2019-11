Novara, nuovo primario di Chirurgia toracica

Nuovo primario di Chirurgia toracica all’Azienda ospedalierio universitaria “Maggiore della carità” di Novara: è il professor Ottavio Rena.

E’ il professor Ottavio Rena il nuovo primario

Oggi, 1 novembre, ha preso servizio il nuovo direttore della Struttura complessa di chirurgia toracica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara, il professor Ottavio Rena. Rena sostituisce la professoressa Caterina Casadio, che lascia per raggiunti limiti di età.

Caterina Casadio è primario emerito

A lei il direttore generale dell’Aou, Mario Minola, ha conferito il titolo di primario emerito “per l’impegno sempre profuso con eccellenti risultati nell’attività assistenziale, nella ricerca, nella didattica e per il prestigio arrecato all’ospedale di Novara”. Anche il rettore dell’Università del Piemonte orientale, Gian Carlo Avanzi, ha ricordato la grande professionalità della professoressa Casadio, che si è sempre spesa senza risparmiarsi sia in ambito clinico che, soprattutto, in ambito assistenziale.

Ha fondato la Chirurgia toracica novarese nel 2002

Caterina Casadio ha fondato la chirurgia toracica all’Aou di Novara nel 2002 e ha saputo creare un’equipe d’eccellenza: nel 2002 fu la prima donna ad assumere un ruolo apicale in ambito chirurgico all’ospedale di Novara e a tutt’oggi è, in Italia, l’unico primario donna di chirurgia toracica.

Il professor Ottavio Rena è dal 2003 all’ospedale di Novara, nella struttura diretta dalla professoressa Casadio, e ha partecipato a centinaia di interventi di media e grossa chirurgia toracica, eseguendone più di 800 come primo operatore, in particolare con l’impiego del robot. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.