Nova Coop: assemblee a Galliate e Arona per il bilancio 2018

Sono in tutto 54 le assemblee separate che sono state convocate a partire dal 17 maggio.

Soci Nova Coop Galliate e Arona

Si terranno nei prossimi giorni altre due assemblee separate per presentare il bilancio 2018 di Nova Coop. A Galliate, sezione che conta 10.601 soci l’appuntamento è per il 6 giugno alle 20.45 in via Custoza 9, ad Arona (6.867 soci) venerdì 7, stesso orario in corso Repubblica 56.

Il contesto nazionale

In un contesto nazionale che ha visto in tutta la grande distribuzione organizzata affermarsi, nel secondo semestre dell’anno, una riduzione della propensione all’acquisto, Nova Coop presenta ancora una volta un consuntivo positivo e chiude l’esercizio 2018 con un fatturato di un miliardo e cinquantuno milioni di euro e un utile netto di 9,3 milioni di euro.

L’incontro finale è previsto a Baveno il 29 giugno.