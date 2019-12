Notte nazionale del liceo classico al Fermi di Arona

Il “Fermi” di Arona torna ad aprire le porte per la VI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico.

Notte nazionale del liceo classico

Dopo il successo registrato nel gennaio scorso, il“Fermi” di Arona si prepara a vivere la VI° edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”. L’evento coinvolge oltre 400 istituti in tutta Italia, che venerdì 17gennaio 2020 dalle 18 alle 24 apriranno le loro porte ad adulti, ragazzi e a chiunque voglia essere parte di quella che è una grande festa della cultura.

L’istituto d’istruzione superiore aronese, diretto da Marina Verzoletto, ancora una volta trasformerà la sua sede di via Monte Nero 15/A in un luogo di incontro e in uno spazio di riflessione, all’interno del quale si potrà sperimentare la vitalità e l’attualità della classicità.

Il titolo scelto per l’edizione 2020 è “Fatti nostri”, interpretazione sintetica e attualizzata della nota frase del commediografo latino Terenzio «Homo sum, humani nihil a me alienum puto».