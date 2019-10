Neonata di cinque mesi muore soffocata a casa della nonna

Una bimba di cinque mesi è morta mentre si trovava a casa della nonna. La tragedia si è consumata ieri sera, mercoledì 23 ottobre 2019, a Torino, nel quartiere Barriera di Milano.

Neonata di cinque mesi muore soffocata

La piccola è rimasta incastrata con la testa tra la testiera del letto e un mobile. La nonna si era assentata un attimo per andare in bagno. Quando è tornata in camera, si è accorta che la neonata non respirava più e ha subito chiamato i soccorsi. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

E’ il secondo tragico incidente nell’ultima settimana in Piemonte: nei giorni scorsi nel Cuneese un bambino di tre anni è rimasto schiacciato da un vaso di marmo che gli caduto addosso mentre giocava nel cortile della nonna.