Nazionale italiana comici e Vecchie glorie dell’Arona calcio oggi in campo

Nazionale italiana comici vs Vecchie glorie Arona Calcio

La sfida promette non solo sport ma anche tanto divertimento. Le due formazioni della Nazionale italiana comici e le Vecchie glorie dell’Arona calcio scenderanno in campo oggi alle 17 allo stadio comunale “Valerio Del Ponte” di Arona presso il centro sportivo dell’Asd Arona calcio di via Monte Nero. Si giocherà la partita benefica il cui ricavato dei biglietti di ingresso (2 euro) sarà devoluto al Settore Giovanile dell’Asd Arona calcio.

Calcio benefico: sport, divertimento e premi

Tra chi parteciperà come spettatore verranno sorteggiati due biglietti per assistere allo spettacolo di Angelo Pintus “Destinati all’estinzione”, a gennaio al teatro di Borgomanero; inoltre la maglia autografata, un pallone firmato dai comici, palloni da calcio, cioccolata Laica e un cesto Fiori Guffanti. L’evento benefico si svogerà con il sostegno di Città di Arona, Ricola, Astra, Guffanti, Laica, Ala.