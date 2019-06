Milano Domodossola: “Da Trenord solo silenzi”. La riunione con i vertici non ha fornito le risposte sperate.

Milano Domodossola

Il 3 giugno si è tenuta in Regione Lombardia la riunione per la presentazione dei nuovi orari. Nessuna novità per la tratta che rigaurda tanti pendolari del novarese in questo senso.

Lisa Tamaro, rappresentante dei pendolari Domodossola Milano e presente all’incontro , ha fatto richieste specifiche a Trenord. In particolare ha chiesto di sapere come Trenord intedeva risolvere il problema della tratta considerando che da Giugno 2018 ad oggi solo nel corrente mese non è stato elargito il bonus per i ritardi.

E’ stato inoltre richiesto di mettere , in modo stabile sui treni 2152 e 2154 treni con 5 e 6 pezzi ( carrozze ) e di risolvere il problema delle precedenze con i freccia Rossa che proprio a Milano Centrale creano spesso problemi con questi due treni.

Nessuna risposta

“La risposta dell’Ing Spadi, direttore della Pianificazione di Trenord? Il silenzio assoluto per quanto riguarda l’individuazione di possibili soluzioni per la nostra tratta .

Si ritiene che sarebbe stato molto meglio e piu rispettoso per i pendolari medesimi un onesto ” non ci sono soluzioni ” ad un silenzio che fa nettamente piu rumore, perchè evidenzia una totale disinteresse nel perseguire e soddisfare gli interessi principali della clientela dell’azienda”.