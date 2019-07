Meteo novarese: sole e temperatura gradevole. Tra mercoledì e giovedì possibili rovesci temporaleschi.

Meteo novarese

Oggi, martedì 16 luglio, e mercoledì 17 luglio, è previsto cielo soleggiato con cumuli in formazione sui rilievi nelle ore più calde. Le temperature oscilleranno tra i 17 e i 29 gradi. Il bollettino meteo di Arpa Piemonte spiega i fenomeni in queso modo: «Lo spostamento del minimo depressionario verso levante determina un progressivo

miglioramento del tempo sul Piemonte. La risalita dei valori di pressione favorirà condizioni nuovamente stabili e soleggiate, mentre un moderato aumento dell’instabilità è atteso tra mercoledì e giovedì con rovesci e temporali a ridosso dei rilievi in possibile trasferimento sulle pianure».