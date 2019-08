Meteo Novara e provincia: il bollettino di Arpa Piemonte dei prossimi giorni

E’ stato pubblicato oggi, domenica 25 agosto, alle 14, il bollettino di Arpa Piemonte per il meteo su Novara e provincia dei prossimi giorni.

Meteo Novara e provincia: il bollettino di Arpa Piemonte

E’ stato pubblicato alle 14 di oggi, domenica 25 agosto, come ogni giorno il bollettino meteo dell’Arpa Piemonte, ecco le previsioni dei tecnici:

La rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice africana sul Mediterraneo occidentalemantiene condizioni di tempo generalmente stabile sul Piemonte fino a martedì pomeriggio, quando si fa strada una nuova perturbazione atlantica sull’Europa. Sono attesi quindi nuovitemporali da martedì pomeriggio fino alla prima parte di mercoledì.

Oggi, domenica 25 agosto, cielo soleggiato

(attendibilità 95%)

Nuvolosità: cielo soleggiato, con formazione di cumuli sulle zone montane dalleore centrali, in dissolvimento la sera.Precipitazioni: rovesci sparsi, deboli o localmente moderati, a ridosso dei rilievialpini e appenninici, più probabili sul settore meridionale della regione.Zero termico: in aumento sui 4000 m.Venti: deboli, da nord in montagna e dai quadranti orientali altrove con rinforzi suirilievi meridionali.Altri fenomeni: nulla da segnalare.

Domani, lunedì 26 agosto, formazione di cumuli sui rilievi nel pomeriggio

(attendibilità 90%)

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con formazione di cumuli sui rilievi nelpomeriggio.Precipitazioni: rovesci deboli a ridosso dei rilievi al pomeriggio.Zero termico: in aumento fino a 4200 m.Venti: calmi o deboli in regime di brezza. Altri fenomeni: nulla da segnalare.

Martedì 26 agosto, possibili peggioramenti

(attendibilità 80%)

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso al primo mattino, con nuvolosità inaumento già in mattinata fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso dalle ore centrali.Precipitazioni: deboli rovesci o temporali sparsi a partire dalla tarda mattinatasulle zone montane, in intensificazione nel pomeriggio e in estensione alle zonepianeggianti, con valori moderati.Zero termico: in lieve calo fino a 4000-4100 m.Venti: deboli in intensificazione da sudest in montagna nel pomeriggio e deboli daest in pianura.Altri fenomeni: nulla da segnalare.

Infine, la tendenza per mercoledì 27 agosto

(attendibilità 70%)

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con schiarite nel corso del pomeriggio fino a cielo parzialmente nuvolosoin serata.Precipitazioni: rovesci o temporali diffusi al mattino, di intensità moderata; fenomeni più deboli e sporadici alpomeriggio, in esaurimento in serata.Zero termico: stazionario sui 4000 m.Venti: deboli dai quadranti orientali, con rinforzi sui rilievi meridionali.Altri fenomeni: nulla da segnalare.