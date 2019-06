Meteo: in settimana attesa la prima grande ondata di caldo eccezionale

Ecco le previsioni meteo per la settimana entrante: attesa grande ondata di caldo eccezionale, come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo.

Questa imponente ondata di calore – che tra l’altro giungerà in uno dei periodi dell’anno con più ore di luce – potrebbe portare a raggiungere record di temperatura massima per il mese di giugno in diverse città d’Italia e in alcune Capitali europee: nella seconda parte della settimana, quando è atteso il picco dell’anticiclone, sono attesi picchi di 37-40°C in città come Torino, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara, Aosta, Pavia, Milano, Lodi, Cremona, Mantova, Bolzano, Trento, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Rovigo, Firenze, Lucca, Grosseto, Roma, Frosinone, Rieti, Sassari, Oristano. In Europa saranno probabili 40°C a Parigi, fino a 41-43°C tra Madrid e Francia meridionale, 36-38°C tra Londra, Amsterdam e Monaco di Baviera.