Mercatone Uno dichiarato il fallimento

Mercatone Uno: ennesima doccia fredda per i dipendenti, che sabato mattina hanno appreso la notizia del fallimento.

Mercatone Uno: il fallimento

Un’altra notizia drammatica per i lavoratori della catena Mercatone Uno. Ieri mattina, sabato 25 maggio , i dipendenti hanno ricevuto la notizia del fallimento di Shernon Holding srl, la società che aveva acquisito 55 punti vendita del marchio, e hanno trovato le serrande abbassate. Sono circa un centinaio solo nel Novarese le famiglie che sono precipitate nell’incertezza dopo che venerdì il Tribunale di Milano ha pubblicato la sentenza di fallimento. E anche nei punti vendita di Trecate, Caltignaga e Pombia (Romagnano Sesia è già chiuso da mesi), sabato mattina dipendenti e sindacati hanno organizzato presidi e momenti di protesta. Soprattutto perché, in tutt’Italia, i lavoratori sarebbero venuti a conoscenza del fallimento solo via Facebook, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda. «A livello territoriale – dice Stefania Martello, rsa Filcams Cgil del “Mercatone Uno” di Trecate – i direttori hanno avuto disposizioni di chiudere i negozi a partire da sabato. Seppur la sentenza fosse nell’aria, non si pensava certo di averne notizia attraverso i social network».

Oggi l’incontro al Mise

Sulla sua pagina Facebook, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si dice «preoccupato» per la vicenda Mercatone Uno e annuncia di aver anticipato l’incontro previsto al Mise a domani, lunedì 27 maggio. «Non è possibile – commenta Di Maio – che 1800 lavoratrici e lavoratori, oggi, in Italia, si ritrovino senza lavoro dal giorno alla notte e siano costretti a scoprirlo da un passaparola tra colleghi. Anche per questo ho deciso di anticipare il tavolo che servirà prima di tutto a salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti di Mercatone Uno, ma anche a fare chiarezza sulla responsabilità della proprietà nella loro gestione. Su questo mi aspetto responsabilità e collaborazione da parte di tutti».

l.c.