Mercatino dei libri a 50 cent ad Arona. L’appuntamento domenica 13 dalle 10 in piazza San Graziano.

Domenica 13 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la piazza San Graziano, verrà allestita la vendita di libri usati in concomitanza con il mercatino “La soffitta in Piazza”. I volumi sono una piccolissima parte del patrimonio librario della biblioteca che necessità una periodica revisione al fine di garantire un rinnovo costante del patrimonio stesso.

Sarà possibile ritirare i libri con un’offerta che parte da € 0.50 cent. Il ricavato della vendita verrà reinvestito nel progetto di rinnovo della biblioteca. In caso di maltempo, il mercatino verrà annullato.