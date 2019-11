Mattinata di giochi in biblioteca a Meina

Mattinata di giochi in programma alla biblioteca di Meina in occasione della “International games week”.

Mattinata di giochi in programma a Meina

La biblioteca civica di Meina organizza, nella sede di via Mazzini, questa mattina, sabato 9 novembre, dalle 9.30 alle 12, l’International games week. Un evento aperto a tutti, e a giocatori di tutte le età. La manifestazione rappresenterà un’occasione per divertirsi con giochi unici, originali e capaci di stimolare l’intelletto di tutti.

Scacchi, giochi antichi e non solo

Una mattinata per giocare e divertirsi con: scacchiera gigante, giochi in inglese per tutti con Clarise, i giochi degli antichi romani, Shangai gigante, giochi in scatola, giochi di carte, e molto altro ancora. Per informazioni e prenotazioni: biblioteca.meina@gmail.com, al numero di telefono 0322660724 o sulla pagina Facebook.