Matrimonio a prima vista: la coppia “aronese” si è lasciata

Matrimonio a prima vista: per Luca e Cecilia una bella avventura finita presto. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Matrimonio a prima vista

Consulente per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, il borgosesiano Luca Serena aveva sposato Cecilia Destefanis, erborista romana, ma ora si sono lasciati. I due ragazzi, che avevano scelto di prendere casa ad Arona per provare a vivere insieme, sono comunque in buoni rapporti. Ecco le anticipazioni di “Novella 2000”.

Le anticipazioni

Così riporta il sito di Novella 2000, rivista che ha fatto la storia del gossip italiano. «Lontano dalle telecamere Cecilia e Luca hanno divorziato e la scelta è stata presa proprio da lui appena 36 ore dopo la fine del programma. Sì, avete capito bene, subito dopo la fine delle registrazioni dello show Luca ha capito di non poter andare avanti, non sentendosi a suo agio con Cecilia. Così è tornato alla sua vita di tutti i giorni».

Rimasti buoni amici

«Ai microfoni di “Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo” Cecilia ha raccontato di essere rimasta molto delusa per quanto accaduto – rivela sempre il sito della rivista -. Ma poi ha capito perfettamente lo stato d’animo di Luca e i suoi dubbi. Per questo ha scelto di perdonarlo. Oggi, quindi, Cecilia e Luca sono solo ottimi amici e sono certi di non essere anime gemelle».