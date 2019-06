Massino in campo per ricordare Elio Ceccon

Massino in campo con la Nazionale calcio trapiantati per ricordare la figura di Elio Ceccon, scomparso nel 2011 a 48 anni.

Massino in campo per Elio

C’è grande attesa per la tradizionale manifestazione benefica di domenica 16 in memoria di Elio Ceccon, un personaggio estremamente conosciuto a Massino Visconti scomparso nel 2011, a 48 anni, in un incidente sulle piste durante lo svolgimento degli internazionali di sci. Per ricordare la sua grande passione per ogni tipo di sport, al campo di via dello Sport si terrà quindi una giornata tutta dedicata allo sport e alla sensibilizzazione riguardo all’importanza della donazione degli organi.

Il programma della manifestazione

Per l’ottava edizione della manifestazione infatti, è previsto alle 10 un torneo giovanile quadrangolare che coinvolgerà i piccoli calciatori della Ssd Marano, dell’Asd Arona, dell’Ac Castellettese e dell’Asd Lesa Vergante. Alle 12 sarà la volta del saluto delle autorità. Prenderanno la parola il sindaco di Massino Visconti Antonio Airoldi, il presidente Aido Novara Edoardo Zamponi e il nefrologo Cavagnino. Alle 12.10 un giornalista, uno psicologo e un chirurgo parleranno del tema “L’importanza del gioco di squadra”. Alle 12.45 si parlerà invece di trapianti d’organi e sport. Alle 13 seguirà il pranzo, al costo di 15 euro (è gradita la prenotazione al numero 339.6079310). Alle 15 seguirà quindi la finale del torneo giovanile seguita dalle premiazioni e alle 16, prima dell’aperitivo finale, la partita tra gli Amici di Elio e la Nazionale calcio trapiantati.

Ci saranno anche degli ospiti speciali

Alla manifestazione sarà presente anche Motty, la mascotte del Mottarone e inoltre la delegazione dell’Aido sezione di Biella Vercelli sarà presente con lo gnomo mascotte di Aido regione Piemonte. L’intero evento è organizzato dalla famiglia Ceccon (la mamma Pina e i fratelli di Elio, Carlo, Luisa e Piera) con la collaborazione di Aido Novara, Pro loco Massino Visconti, As Massino e Amministrazione comunale.