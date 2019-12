Lotteria Italia, Piemonte: è caccia al biglietto, lo scorso anno venduti oltre 424mila tagliandi.

Lotteria Italia

Oltre 424mila tagliandi staccati: è il totale delle vendite della Lotteria Italia in Piemonte, nella passata stagione. Per l’edizione 2018 i tagliandi staccati sono stati 424.620 per la precisione, riporta Agipronews. A Torino e provincia staccati 219.390 biglietti. Ad Alessandria si è scesi a 82.360, a Novara 32.940 (-24%). A Cuneo sono stati venduti 29.210 tagliandi, ad Asti 22.070, a Vercelli 20.720, a Verbania 10.270 e infine a Biella 7.660. Il Piemonte è tra le regioni più premiate dell’ultima edizione, con la vincita da un milione, due vincite da 50mila euro ciascuna e ben 10 premi di terza categoria, da 25mila euro.