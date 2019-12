Lotteria Italia: nell’ultima edizione in Piemonte vinti 1.3 milioni di euro. Al primo posto la Campania.

Lotteria Italia

Campania protagonista indiscussa dell’edizione 2018 della Lotteria Italia: il primo premio da 5 milioni, il secondo da 2,5 milioni e il terzo da 1,5 milioni sommati ai 3 da 50mila euro e ai 19 da 25mila euro ciascuno hanno portato il montepremi complessivo regionale a 9,6 milioni di euro totali, come riferisce Agipronews. A distanza il Lazio, rimasto a secco con i premi di prima fascia nell’ultima edizione, ma con 14 premi da 50mila euro e 27 da 25mila, e che ha sfiorato gli 1,4 milioni di euro complessivi. Il terzo posto è andato al Piemonte con il quarto premio da 1 milione di euro, sommato a 2 tagliandi da 50mila euro e 10 da 25mila per un totale di 1,3 milioni di euro. Di poco fuori dal podio la Lombardia con 10 premi da 50mila euro e 30 da 25mila per un totale di 1,2 milioni. L’Umbria ha chiuso la Top Five dell’edizione 2018, grazie al quinto premio di prima categoria, da 500mila euro, a cui si è aggiunto un premio di terza fascia a 25mila euro.