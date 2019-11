L’oca che si crede un cigno: la curiosa scena osservata ad Arona

L’oca si avvicina al gruppo di cigni e si “infiltra” nel gruppo di volatili. La curiosa scena osservata in corso Europa ha catalizzato l’attenzione dei passanti.

L’oca si crede un cigno

“Cosa ci fa un’oca insieme a un gruppo di cigni?”. E’ ciò che si è chiesto chi, nei giorni scorsi, in corso Europa ha assistito a un’insolita e bizzarra scena. Infatti, le persone che hanno trascorso il pomeriggio lungo la passeggiata, hanno potuto notare, come spesso accade, nove cigni, bellissimi animali acquatici frequentatori del lago Maggiore. Ma qualcosa è “balzato all’occhio” dei più attenti, che si sono accorti di un’inconsueta presenza in mezzo al gruppo dei cigni: una comune oca. L’animale è arrivato sulla piccola spiaggia in compagnia dei cigni.

In mezzo ai cigni si comporta come nulla fosse

Insieme, l’oca e i cigni, hanno raggiunto il grande prato verde di corso Europa e hanno iniziato a mangiare l’erba del terreno. Una volta sazia, sotto lo sguardo di diversi curiosi, l’oca, circondata e protetta dai cigni, ha ripreso insieme a loro la via dell’acqua, lasciando dietro di sé le sponde della città lacustre.