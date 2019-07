Linea Arona-Santhià, il pressing verso la Regione

Linea Arona-Santhià, pressing verso la Regione per la riapertura. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Linea Arona-Santhià, si chiede la riapertura

E’ con una lettera aperta che l”associazione “Ferrovia Internazionale Torino Svizzera” chiede di valutare la riapertura della Arona-Santhià. “Il 26 giugno scorso, alla stazione di Cureggio, sono ritornati i treni cantiere destinati ai lavori (saranno effettuati su un tratto della ferrovia Domodossola-Borgomanero) – spiegano dall’associazione -. L’utilità della ferrovia Santhià-Arona, grazie alle sue numerose interconnessioni e condizioni dell’armamento, è quindi confermata dal transito di questi convogli (seppur con marcia a vista). Del resto i testimoni oculari delle potenzialità della linea sono gli stessi cittadini, i quali, in occasione delle recenti camminate Borgomanero e Comignago), hanno avuto modo di riscontrare le buone condizioni dell’infrastruttura”.

Pressing su Rfi

“L’Associazione ribadisce che i costi di ripristino funzionale della stessa sono relativamente contenuti, in particolare per quanto concerne la tratta Arona-Romagnano/Gattinara. Secondo il nostro parere, occorrerebbe fare leva su RFI per ribadire questo concetto, senza abbandonareovviamente le iniziative e le pressioni per il ripristino completo della linea. In ogni caso è importante che Associazioni e Amministrazioni facciano pressione su RFi e Regione perché colgano le potenzialità della tratta, inizialmente attraqverso una serie di contatti con il nuovo Assessore regionale, in sinergia con Afits e con il Comitato dei Sindaci”