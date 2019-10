Le patatine Pringles al prosecco?? Il governatore del Veneto su tutte le furie

Prosecco: giù le mani dal brand. La difesa del marchio è ormai diventata una battaglia globale e l’ultima azienda a tirare per la giacchetta le bollicine venete è stata la celeberrima Pringles, che ha avuto la bella idea di commercializzare le note patatine nel tubo di cartone con aroma “prosecco e pepe rosa”. Apriti cielo: il governatore del Veneto Luca Zaia è andato su tutte le furie.

Come riporta il nostro TrevisoSettegiorni.it, al presidente della Giunta regionale le patatine vendute in diversi supermercati del Veneto della catena Iper Tosano sono risultate decisamente indigeste. Il punto è che il nome “prosecco”, non si può utilizzare senza autorizzazione. Tanto che il Ministero delle Politiche agricole è subito corso ai riapri facendo sequestrare centinaia di confezioni del notissimo marchio, rimuovendole dagli scaffali della catena di supermercati veneti che le aveva importate da una società olandese.

Fortunatamente dietro al mondo del Prosecco Doc e Docg c’è una struttura legale che da anni setaccia i mercati a caccia di tarocchi e contraffazioni. E stavolta è toccato proprio alle Pringles “Prosecco Pink Peppercorn” peraltro in un’edizione speciale “Xmas dinner”, cena di Natale, con all’interno una misteriosa “polvere di Prosecco”…

