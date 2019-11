Lavori sulla tangenziale a Borgo Ticino: tutto sta procedendo

Lavori sulla tangenziale: dopo lunghe fasi di stop sembra che ora il cantiere stia funzionando nel migliore dei modi.

Lavori sulla tangenziale in corso

Nuovi aggiornamenti sui lavori sulla strada statale 32 “Ticinese” per la realizzazione della nuova tangenziale a Borgo Ticino. “I lavori vanno avanti, posso dire “a passo spedito”, l’impresa esecutrice Neocos srl sta rispettando i tempi previsti – spiega il sindaco Alessandro Marchese – ora insieme ad Anas siamo valutando i dettagli che riguardano la viabilità secondaria, ad esempio le strade di servizio, quelle interpoderali e quelle di ingresso ai terreni. Sono emerse, quindi, nuove esigenze per le quali stiamo analizzando le opportune soluzioni”.

Resta però il nodo delle gallerie

Sono tre i cantieri aperti: lungo la statale 32, zona dei “go kart” e dove vi è la nuova rotonda di San Michele, e in via Castelletto Ticino. Futuri ritardi, però, potrebbero essere causati dal responso definitivo sulla sorte delle due gallerie in via Lazzaretto. Un anno fa la notizia della chiusura della strada in questione, più precisamente del tratto che passa sopra la galleria che fa parte del progetto della variante della ss32. Una decisione che generò rabbia e amarezza tra i residenti di via Lazzaretto, e non solo. Anas spa avvisò l’Amministrazione comunale imponendo la chiusura della strada, in seguito alle risultanze di una relazione. L’organo di collaudo decise di revocare il collaudo della galleria che sta al di sotto della via Lazzaretto e di inibire il traffico per questione di vizi costruttivi e quindi per questo non considerata più sicura.