L’aronese Valentina Laureana in semifinale a “Canto italiano”

L’aronese Valentina Laureana protagonista del prestigioso concorso canoro che vede in giuria Dodi Battaglia e Massimo Di Cataldo.

Tra i nomi dei concorrenti di uno dei più prestigiosi concorsi canori italiani c’è anche quello di una vecchia conoscenza degli aronesi. Valentina Laureana ha lasciato la città da pochi anni, ma ha portato ad Arese, dove attualmente vive con la sua famiglia, tutta l’atmosfera del lago Maggiore. E anche tutta la sua voglia di far conoscere al mondo il suo talento. Così, dopo gli inizi come studentessa di canto con la maestra castellettese Giusy Mosca, le partecipazioni ai concorsi Volontariato in musica di Arona e Borgomanero, Libera la tua voce di Borgomanero, Non dormire… canta di Varallo Pombia, “Sanremo doc” del 2016 al Palafiori, Valentina ha proseguito il suo percorso nel mondo della canzone, prima esibendosi nel corso delle semifinali della rassegna “Una voce per l’Alpàa”, e ora nell’ambito della semifinale del prestigioso concorso “Canto italiano”. Nella kermesse canora, giunta quest’anno alla sua sesta edizione, figurano giurati di grande fama a livello nazionale come Dodi Battaglia e Massimo Di Cataldo.

Una canzone inedita scritta da Fabio Perversi dei Matia Bazar

“Per partecipare a questo concorso – racconta la giovane cantante – ho dovuto presentare un brano inedito e una cover di una canzone di una passata edizione di Sanremo. E il mio primo inedito, dal titolo “Tra le favole noi”, non è un brano qualunque. Il testo l’ha scritto infatti per me, già prima di questo concorso, il leader dei Matia Bazar, Fabio Perversi. Ha messo nero su bianco i miei pensieri, dandomi la possibilità di cantare un aspetto importantissimo della mia vita. Nella canzone racconto infatti l’emozione della maternità e che cosa la nascita del mio piccolo Christian, 8 anni fa, abbia significato per me. Attraversavo un periodo davvero brutto della mia vita e Christian mi ha dato la forza di andare avanti e di trovare in me nuove motivazioni e nuove energie”.

Valentina ha bisogno dei voti di tutti gli aronesi

Il video di “Tra le favole noi”, insieme a quello della cover della canzone di Syria scelta dalla cantante per il concorso, sono online e sono votabili da tutti. “Ora i nostri video e le nostre performance sono online – continua la cantante aronese – e resteranno lì per qualche settimana. Chi vuole può visitare il sito e votare con un semplice “Mi piace” il mio video. Il 28 di ottobre saranno ufficializzati i nomi dei 10 finalisti, mentre il 23 novembre la finale si terrà al Teatro del Buratto di Milano”.