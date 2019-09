L’Arona Lake&Shopping proseguirà in versione “Christmas”

Lunedì 16 settembre, alla presenza di Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, rappresentanti di Ascom-Confcommercio AltoPiemonte, Confartigianto, CNA e di commercianti non appartenenti ad alcuna categoria é stato presentato e concordato il progetto “ARONA LAKE&SHOPPING CHRISTMAS”.

Arona Lake&Shopping versione Christmas

“Lunedì si sono stabilite le quote di adesione a carico dei commercianti per la partecipazione alle luminarie di Natale, che saranno differenziate sia per attività che per zona – fanno sapere dall’amministrazione – A tale scopo,

degli incaricati delle Associazioni passeranno prossimamente per la raccolta delle medesime. Seguirà un ringraziamento sulla stampa nazionale ove saranno citate tutte le attività che avranno aderito al progetto.

Il progetto “ARONA LAKE&SHOPPING CHRISTMAS” sarà complessivamente finanziato,

oltre che dalle quote raccolte, da una cospicua somma da parte del Comune di Arona, nonché da quote delle associazioni di categoria e degli sponsor che hanno già sostenuto l’iniziativa partita lo scorso giugno”.