La pombiese Sara torna in tv da Gerry Scotti: è campionessa

La pombiese Sara Balossini protagonista in tv dello show televisivo Caduta libera con Gerry Scotti.

La pombiese Sara torna in televisione

A due anni di distanza dalla prima apparizione, un volto conosciutissimo a Pombia è tornato a farsi vedere in diretta su Canale 5. Nella puntata andata in onda domenica 21 luglio della trasmissione Caduta libera infatti, era presente come “campionessa senza portafogli” la pombiese Sara Balossini. Un gradito ritorno in tv per la giovane mamma di Pombia, che era già stata protagonista del quiz di Gerry Scotti nel 2017.

Un ritorno negli studi di Gerry Scotti

“Mi hanno chiamata – racconta Sara Balossini – come campionessa senza portafogli, nell’ambito di una sorta di competizione parallela a quella principale nella quale gareggiano i campioni di un tempo. Tutto è fatto per creare un po’ di movimento e di varietà. Dal 2017, quando sono diventata campionessa della trasmissione, senza però riuscire a conquistare il montepremi, non mi avevano mai richiamata da Canale 5, mentre molti dei concorrenti che erano presenti durante la registrazione della puntata erano stati chiamati invece più volte. Per me è stato bellissimo ritornare negli studi televisivi con Gerry Scotti e riassaporare la tensione del quiz, anche se questa volta, con un bagaglio di esperienza in più dal passato, ho affrontato tutto con più serenità. Almeno fino alla caduta nella botola: quella trasmette sempre un brivido particolare!”.

La prossima puntata sarà il 1° settembre

Nel corso della puntata la concorrente pombiese ha sbaragliato la concorrenza degli altri giocatori e ha conquistato il titolo di campionessa. Per lei si sono quindi aperte le porte del gioco finale, quello dei “Dieci passi”, dove a causa di due domande particolarmente difficili non è riuscita a trionfare e ad agguantare il montepremi. Ma per Sara Balossini ci sarà un’altra chance. La giovane mamma di Pombia, che nella vita lavora nel settore della carpenteria con il marito Emanuele, sarà infatti la campionessa in carica della puntata di Caduta libera che sarà trasmessa il prossimo 1° settembre.