La Iena aronese Stefano Corti a passeggio in città con la fidanzata Bianca Atzei

La Iena aronese Stefano Corti a passeggio in città con la fidanzata, cantante, Bianca Atzei.

La Iena in love with Bianca

Lo avevamo lasciato, lo scorso anno, passeggiare per le strade aronesi con la “collega Iena” Veronica Ruggeri. Terminata lo scorso febbraio la storia fra i due, ora Stefano Corti ha fatto conoscere le bellezze della città che si affaccia sul lago Maggiore alla nuova fiamma: la cantante Bianca Atzei. I due, lo scorso weekend, hanno trascorso una romantica giornata dapprima a prendere il sole bordo lago al Lido, poi un aperitivo e una cena in piazza del Popolo. Il tutto documentato nelle storie instagram dei due. E alla scherzosa domanda di Corti sulla provincia in cui si trova Arona, la cantante, ex di Max Biaggi ed ex isola dei famosi, ha risposto sicura “Milano!” per poi subire le bonarie prese in giro del fidanzato.