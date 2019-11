Italdibipack: tutte le esclusive soluzioni dedicate a proteggere e spedire i vostri prodotti nel mondo.

Italdibipack: innovazione e affidabilità per il vostro packagin

Italdibipack vi invita a visitare le più innovative e affidabili soluzioni di packaging riservate al settore vinicolo, all’imbottigliamento di olii pregiati, al confezionamento di ogni tipo di fardello: dalle lattine, ai vasetti di confetture, marmellate, sughi e molto altro ancora.

Scopri la nostra linea di macchine Fardellatrici ECOFARD costruite per durare nel tempo, le nostre Nastratrici modello NASTROPACK moderne chiudi scatole veloci ed efficienti, i nostri sistemi robotizzati di fine linea LEO e LEONARDO, geniali robot avvolgi bancali, capaci di lavorare nello spazio operativo più ristretto al mondo!

Efficienti, precise, versatili, ad alte prestazioni ed eco-friendly, ITALDIBIPACK GROUP propone dal 1975 soluzioni tecnologiche all’avanguardia per il confezionamento e l’imballaggio di ogni tipo di prodotto… Ideali nel segmento del beverage, le macchine Italdibipack, trovano largo impiego anche nell’industria alimentare, farmaceutica, cosmetica e per svariati altri beni di consumo.

Ecco dove trovarli

Potete trovarli al SIMEI o allo SHOW ROOM di Pogliano Milanese, in via Europa 35, 20010. Chiamateci per testare le nostre macchine in funzione. I nostri esperti sono a vostra disposizione: tel 029396461.