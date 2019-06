Invasione di moscerini: ecco il perchè

Invasione di moscerini. Il clima degli ultimi mesi ha favorito l’esplosione del fenomeno.

Invasioni di moscerini

Ma quanti ce ne sono? E’ da giorni che le nostre città sono letteralmente invase dai moscerini: basta fare anche solo uno spostamento in macchina per rendersi conto di quanti, poi, ne restano schiacciati sulla parte anteriore del veicolo.

Si attaccano ai vestiti (la maglie bianche sono infatti sconsigliate) si infilano tra i capelli ed entrano nelle case.

Ma perchè?

L’Ats, (azienda per la tutela della salute) spiega che i moscerini «non sono all’origine di problematiche igienico sanitarie quali quelle che si ingenerano per presenza di roditori o parassiti vari, colonizzazione di piccioni su tetti o balconi degli stabili. Sicuramente non si esclude che possano essere anche molto fastidiosi quando presenti in grande quantità ma non dannosi e in grado di trasmettere o veicolare agenti patogeni per l’uomo».

La ragione dell’invasione sta nella primavera piovosa appena passata e nell’afa, alternata agli acquazzoni della prima metà di giuno, che favorisce la nascita dei moscerini della famiglia del chironomidi. Questi, comunque, hanno una vita molto breve, al massimo di tre settimane e il perdurare del caldo di questi giorni dovrebbe ridurne il numero.