Inizia settimana di caldo africano: temperature in crescita a partire da oggi, venerdì si arriva a 40 gradi percepiti.

Inizia settimana di caldo africano: venerdì si arriva a 40 gradi

L’estate è arrivata, e non solo sul calendario. Da oggi, lunedì 24 giugno, inizia una settimana che tutte le previsioni indicano come “bollente”. Ovviamente il quadro e i numeri sul termometro cambiano a seconda che ci si trovi in centri collinari e montani, oppure in pianura. Ma l’indicazione di fondo è comune a tutto il Nord Ovest: temperature da bollino rosso a partire da oggi e via via in crescita fino a venerdì, quando anche in Valsesia e dintorni si sfioreranno i 38-39 gradi reali e si supereranno i 40 percepiti.

Niente nuvole all’orizzonte

E sarà una settimana diversa da quella appena trascorsa anche per la presenza pressoché costante di tempo soleggiato. Non sono infatti previsti nemmeno i temporali pomeridiani e serali che nei giorni scorsi hanno caratterizzato il meteo, sempre all’insegna dell’instabilità.