Incontro sul trasporto locale il 2 agosto ad Arona. Iniziativa del sindaco Alberto Gusmeroli.

Incontro sul trasporto locale

E’ convocato per il 2 agosto alle 11 nell’aula magna del comune l’incontro sul trasporto locale voluto dal sindaco Alberto Gusmeroli.

“Grazie alla disponibilità degli Assessori ai trasporti della Regione Lombardia Claudia Terzi e alla Regione Piemonte Marco Gabusi il 2 agosto si terrà un incontro con il Comitato dei Sindaci che rappresento, per affrontare le criticità delle tratte Milano-Domodossola, Novara-Domodossola, Novara-Arona e la linea chiusa Arona-Santhia.

All’incontro parteciperanno, oltre agli Assessori, anche i vertici di Trenord, Trenitalia e Rfi. All’incontro saranno invitati tutti i Sindaci delle tratte interessate e i diversi rappresentanti dei Comitati, ad assistermi come sempre Lisa Tamaro. Insieme ai diversi e numerosi incontri, separati, a Roma, Milano e Arona già effettuati dal Comitato, questo rappresenta il primo vero incontro in cui ci sono tutte le parti che possono essere decisive per migliorare un servizio di trasporto locale che negli anni ha visto un generale peggioramento, con delle punte negative negli ultimi mesi in quanto non solo a stato del materiale rotabile ma a puntualità e numero elevato di soppressioni”.