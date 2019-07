in onda su Rai2 la puntata della serie tedesca registrata anche ad Arona

Ieri sera è andata in onda su Rai2 la puntata della serie tedesca registrata la scorsa estate ad Arona.

In onda la puntata registrata ad Arona la scorsa estate della serie tedesca

E’ andata in onda ieri sera, venerdì 5 luglio, la puntata della sere tedesca registrata tra le sponde dei laghi Maggiore e d’Orta nell’estate 2018. La puntata era stata registrata tra giugno e luglio dello scorso anno. “Das Traumschiff” (questo il titolo in lingua originale) è un serial tedesco che si svolge a bordo di una nave da crociera, prodotto dal 1981 e trasmesso sulla rete Zdf e anche in Austria, Svizzera. E’ trasmesso anche in Italia dal 200, con il titolo “La Nave dei sogni” sulle reti Rai.

I laghi, Orta San Giulio, Arona e Meina

Nella puntata andata in onda ieri il tema era il viaggio di nozze in Piemonte. Dopo essersi sposati su una grande nave da crociera, i protagonisti della puntata iniziano il loro viaggio di nozze in Piemonte. Le ambientazioni sono ben visibili e bene inquadrate, e si riconoscono facilmente alcune zone di Arona e di Orta San Giulio, sui due laghi Maggiore e Cusio.Piazza Motta a Orta, e Piazza del Popolo, il lungo lago Marconi, le vedute del lago con la rocca di Angera sullo sfondo e uno dei luoghi simbolo di Arona, la cartoleria Papini, sono stati cornice per lo svolgersi della “love story” tra i protagonisti.

Ecco alcune foto: