Imprese giovani in alta quota: il record nelle valli di Lanzo

Valli di Lanzo: record di imprese giovani in alta quota

In 6 mesi a Usseglio, 1300 metri di altitudine, nelle Valli di Lanzo sono nate 7 nuove imprese. Giovani e intelligenti. L’azienda agricola Vaccera di Flavio Ferro, il nuovo Alpeggio Menzio di Chiara Menzio, didattico e sociale ovviamente, il nuovo allevamento di vitelli castrati di Alessio Callot dell’azienda Cadonà, gli orti di Andrea Traina e della sua azienda agricola, oltre a quelli di Fabio Rocchietti, coltivatore. E ancora la nuova impresa di Giorgina Somale, nell’azienda agricola Melvi che a Usseglio e in altri Comuni delle Valli produce frutta, verdura e le trasforma essiccandole. Oltre alla nuova trattoria, “Il Bivacco matematico”.

Il commento del presidente dell’Unione comuni, comunità ed enti montani

“Sono smart, green, innovative, proiettate al futuro – commenta Marco Bussone, Presidente Uncem – Dimostrano la vivacità delle aree montane oggi. Che la politica non deve ignorare. Usseglio è un piccolo, grande e prezioso record. La Mostra regionale della Toma, fiera nazionale dal 2020, oggi e domani porta nella località delle valli più vicine a Torino migliaia di persone. Con il Sindaco Piermario Grosso, la Pro Loco, Uncem, le associazioni di categoria, mostreremo loro quanto è importante fare impresa nelle Valli. Quelle Tome in vendita, tutti i prodotti agroalimentari, sono il risultato di comunità vive, che non guardano al passato ma al futuro”.

La richiesta di fiscalità differenziata

Le sette nuove imprese di Usseglio chiedono fiscalità differenziata e nuovo approccio culturale in particolare dei Torinesi, di tutti i turisti. Se comprano in valle, la montagna vive. E la montagna fa la sua parte. Ad esempio con l’Associazione fondiaria, voluta a Usseglio da Maria Beria, agronomo, con l’Amministrazione: l’AsFo La Chiara è tra le più grandi in Italia. Aggrega 46 soci per 70 ettari di terreni messi proprio a disposizione delle nuove imprese. Un modello, sancito anche dalla Regione Piemonte che dopo i primi 200mila euro per tutte le associazioni fondiarie, apre a breve un nuovo bando con altri 190 mila euro. Le nuove superfici aggregate superano la parcellizzazione, vera emergenza della montagna, prevengono dissesto e fragilità, permettono a imprese nuove ed esistenti (forestali, pastorali, agricole…) di nascere e crescere.

“La strada è quella giusta”