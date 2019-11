Torna il pranzo di Telethon ad Oleggio Castello.

Pranzo di Telethon all’undicesima edizione

Per l’11° anno consecutivo il Comune e l’associazione Pro Oleggio Castello organizzano il pranzo per la raccolta fondi da destinare alla ricerca di Telethon, domenica 24 novembre, alle 12.30, in via Monte Oleggiasco 18, al centro ricreativo «Don Giancarlo Rolando». L’intero incasso sarà devoluto alla raccolta di fondi per la ricerca sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche. Prenotazione e informazioni: edicola d’Ulesc Castell, Elio Tamburello 0322/538437, e Comune di Oleggio Castello 0322/53600 o info@comune.oleggiocastello.no.it.

Il menù della speciale cena prevede: aperitivo, bis di primi, cinghiale con polenta, dessert, acqua, vino, caffè. La quota di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i ragazzi fino ai 12 anni.

Telethon: fondazione che si dedica alla ricerca

La Fondazione Telethon è una delle principali charity italiane. Dal 1990 l’obiettivo di Telethon è realizzare la promessa della cura delle malattie genetiche rare attraverso il finanziamento della ricerca biomedica di eccellenza. La rarità di queste patologie fa sì che esse siano trascurate dai principali investimenti pubblici e privati. Telethon esiste proprio per far sì che nessuno sia escluso dalla concreta speranza di una cura. Fondamentale per sostenere le attività di Telethon è il contributo della società civile: volontari sul territorio, aziende partner e donatori che ogni giorno aiutano la ricerca a progredire verso la cura.