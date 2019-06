Il corteo arcobaleno oggi a Torino. Il corteo arriva, infatti, oggi, sabato 15 giugno, anche a Torino in occasione del quinto weekend dell’Onda Pride, la grande mobilitazione dell’orgoglio organizzata da Arcigay e dalle altre associazioni del movimento Lgbti. Altre manifestazioni si terranno nelle città di Genova, Varese, Vicenza, Avellino e Brescia.

Il corteo arcobaleno a Novara il 14 settembre

La manifestazione torinese di oggi è la tappa principale del Piemonte Pride, ovvero la piattaforma nata due anni fa e caratterizzata quest’anno da cinque appuntamenti: due ci sono già stati, a Vercelli l’11 maggio scorso e ad Alessandria sabato 1 giugno e due si terranno dopo quello di Torino, e più precisamente ad Asti il 6 luglio e a Novara il prossimo 14 settembre.

Arcigay: soddisfatti gli organizzatori

“Siamo nel cuore di questa stagione record dell’Onda Pride – ha commentato Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay – Sono già tantissime le persone che nelle scorse settimane sono scese nelle strade per celebrare l’orgoglio della comunità Lgbti e altrettante ne attendiamo nei numerosi cortei di questo weekend. Alle sei città attraversate dall’arcobaleno, auguriamo di trasformare ogni passo di queste manifestazioni in un traguardo raggiunto nel cammino per l’affermazione dei diritti e dell’autodeterminazione di tutti e tutte”.

La Città di Torino a sostegno del Pride

Il corteo arcobaleno oggi a Torino: la Città di Torino ha aderito al Torino Pride in programma per questo pomeriggio. “È un grande orgoglio vedere il Pride attraversare le strade della nostra città – ha dichiarato l’assessore ai Diritti, Marco Giusta – Quest’anno ricorrono i 50 anni della rivolta di Stonewall, momento in cui la lotta individuale diventa lotta collettiva, istanza di visibilità e riconoscimento. Quest’anno la riflessione si sposta sulle barriere, sui confini, sui limiti. Superando i limiti il viaggio diventa uno spostamento di corpi negli spazi, nelle culture e nelle possibilità, corpi che transitando pongono interrogativi, sollevano questioni, rivelano spesso contraddizioni. Per questo – sottolinea l’assessore – credo sia sempre attuale il Pride con i suoi 50 anni di storia”.

Le adesioni continuano ad aumentare

Attesa al corteo anche la presenza del rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, dell rettore del Politecnico, Guido Saracco, e della neodirettrice del Lovers Film Festival, Vladimir Luxuria. E le adesioni continuano ad arrivare, si legge in una nota dell’ente promotore, il Coordinamento Torino Pride Glbt, membro di Ilga Europe, l’organizzazione internazionale non governativa che riunisce 422 realtà Lgbtqi di 45 Paesi europei.

Il tema di quest’anno è ‘Over the Borders’

Il tema di quest’anno è ‘Over the Borders’. “Un invito a lanciare lo sguardo oltre il confine e oltre il pregiudizio”, spiega una nota dei promotori che hanno redatto un documento da far firmare ai rappresentanti del mondo politico, un documento “internazionale e antifascista con le istanze di uguaglianza che provengono dal mondo Lgbtqi e non solo, la lotta a tutti i tipi di discriminazioni, stereotipi e pregiudizi che rappresentano un ostacolo al raggiungimento di una società equa e solidale”.