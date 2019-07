Ieri e oggi: di vetrina in vetrina un viaggio nella memoria aronese

Ieri e oggi: le immagini d’epoca saranno esposte fino alla fine di agosto, partendo dalla rampa, per poi addentrarsi in piazza Del Popolo e sul corso.

Ieri e oggi: svelata l’iniziativa

Si intitola «…Ieri e Oggi…» la nuova interessante ed emozionante iniziativa promossa dal gruppo di «Sei di Arona se…», la nota pagina Facebook dedicata alla città, alla sua storia e alle sue tradizioni. Dopo mesi di preparativi il gruppo di lavoro composto da Chiara Marcogliese, Federico Diverio, Ubaldo Altavilla, Antonio Guccione, Damiano Malgaroli, Giovanni Fava, Daniela Coviello e Silvia Ceffa, nei giorni scorsi ha lanciato ufficialmente il progetto che era stato anticipato alcuni mesi fa proprio dalle pagine del Giornale di Arona: una affascinante operazione di amarcord tra i luoghi aronesi come si presentavano «ieri» e come sono diventati oggi.

«Le immagini – scrivono i promotori – stanno diventando sempre più importanti nel campo della comunicazione, trasmettono messaggi, informano e raccontano. Esse accompagnano le nostre esperienze, le nostre emozioni che si concretizzano quando le rivediamo. Attraverso le immagini si racconta una storia, si attira l’attenzione si suscitando interessi e curiosità, ma soprattutto emozioni, specialmente per chi ha vissuto all’epoca dello scatto di ieri e ne vede oggi il cambiamento. Le fotografie a distanza di anni ritraggono gli stessi luoghi, ma quante trasformazioni e modifiche dopo tanto tempo! Suggestivo è il confronto tra le foto storiche e le inquadrature di oggi. Il prima ci riporta ai tempi passati , luoghi caratteristici ricchi di ricordi e subito dopo ci immerge nella realtà presente».

Foto storiche in vetrina

La mostra itinerante promossa da «Sei di Arona se…», in collaborazione con Avis ed Ente Fiera, vede esposti degli scatti nelle vetrine dei negozi aronesi, offrendo un percorso che racconta un vissuto e che permette un collegamento tra ieri e oggi proponendo il cambiamento avvenuto, stuzzicando la curiosità dello spettatore.

Si terrà nelle vetrine degli esercizi commerciali di Arona dai primi giorni di luglio a fine agosto.

«Il nostro gruppo – precisano gli organizzatori – nasce con l’intento di ricordare e tramandare, con foto aneddoti ed altro “Arona”, pubblicando documenti condivisi dai membri del gruppo nella pagina FB. I ricordi legati alla nostra città, sono stati i motivi per cui si è rinnovato la collaborazione con Avis ed Ente fiera, spinti dalla volontà di tramandare alle nuove generazioni gli usi, costumi e tradizioni di una società che piegata dal peso del tempo è sempre in trasformazione».

Ma come si svilupperà l’iniziativa: «Inizieremo, da quella che gli aronesi chiamano “rampa” per poi addentrarci in piazza Del Popolo e via via sul corso, ecc. Purtroppo non di tutti i negozi abbiamo foto pertanto se qualcuno le avesse e volesse contribuire a questa iniziativa può contattare tramite “messanger” gli amministratori o i moderatori del gruppo fb. Ci teniamo a precisare che questa iniziativa e del tutto gratuita e nessuno è autorizzato a ricevere contributi in nessuna forma».

La scorsa estate il gruppo aveva proposto una apprezzata mostra nel parco della Rocca.